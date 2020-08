Schattdorf UR

Hier werden die ersten Büsis in die Katzenbaby-Klappe gelegt

In der Katzenbaby-Klappe in Schattdorf UR hat jemand drei etwa zehn Tage alte Kätzchen deponiert. Sehen Sie im Video, wie sich die süssen Babys aneinanderkuscheln.

Vor wenigen Wochen erst eröffnete die Katzenbaby-Klappe in der Kleintierarztpraxis Adlergarten in Schattdorf – und am Montag wurden dort bereits die ersten jungen Büsis abgegeben. Ein Video zeigt, wie eine unbekannte Person dort liebevoll drei junge Büsi ablegt, die offenbar in einer Schachtel dorthin gebracht wurden. «Wir werden sie jetzt zuerst aufschöppeln, entwurmen und impfen. Danach werden wir ein Plätzchen für sie suchen», sagt Tierarzt Flavio Regli. Die Kätzchen seien etwa zehn Tage alt.

Die Box an der Adlergartenstrasse 66 in Schattdorf ist videoüberwacht, wobei der Datenschutz gewährleistet ist, wie die Praxis versichert. Das Personal der Praxis kann rund um die Uhr per Smartphone überprüfen, ob in der Box junge Büsis abgelegt worden sind. So soll sichergestellt werden, dass sie höchstens eine halbe Stunde in der Box verweilen müssen, bis sich jemand um sie kümmert.