Italien und Polen : Hier werden die ersten Pflegerinnen geimpft

Am Wochenende haben viele europäische Staaten mit dem Impfen begonnen. Die erste Person in Italien und Polen, die den Impfstoff verabreicht bekamen, sind beides Frauen und arbeiten in der Pflege.

Darum gehts In Europa hat das Impfen gegen das Coronavirus begonnen.

Nebst Menschen aus den Risikogruppen werden auch Personen, die im Gesundheitswesen arbeiten, geimpft.

In Italien und Polen waren es Krankenpflegerinnen, die den Impfstoff als erste erhielten.

Am Sonntag haben verschiedene europäische Staaten mit dem Impfen begonnen. Neben Deutschland, Österreich, Frankreich, Portugal und Dänemark wurden auch in Italien und Polen die ersten Impfdosen gespritzt. In beiden Ländern waren es Frauen, die in der Krankenversorgung arbeiten, die den Impfstoff verabreicht bekamen.

Die 29-jährige Krankenpflegerin Claudia Alivernini war eine von drei Italienern, denen die Impfung als erste gespritzt wurde. Um 7.20 Uhr wurde ihr im Nationalen Institut für Infektionskrankheiten in Rom die Spritze gesetzt. «Ich sage von ganzem Herzen: Impfen wir uns alle, um uns, unsere Liebsten und unsere Gemeinschaft zu schützen», sagte Alivernini gemäss «La Repubblica».

«Hat nicht wehgetan»

Die Krankenpflegerin, die im nationalen Institut für Infektionskrankheiten arbeitet, zeigte sich dankbar für die Möglichkeit, unter den allerersten Geimpften zu sein: «Es erfüllt mich mit tiefem Stolz und grossem Verantwortungsgefühl, die Impfung heute bekommen zu haben. Es ist nur eine kleine Geste, aber sie ist grundlegend für uns alle», so Alivernini. Neben ihr wurden eine Professorin für Virologie und ein Mitarbeiter des Gesundheitswesens geimpft.

Auch in Polen war es eine Pflegefachfrau, die als erste geimpft wurde. Als Erste erhielt Alicja Jakubowska, die als Oberschwester im Spital des Innenministeriums in Warschau arbeitet, am Sonntag die Spritze verabreicht. Es sei ihr eine Ehre, ausgewählt worden zu sein, sagte sie nach Angaben der Agentur PAP. «Es hat nicht wehgetan», betonte sie.

1 / 8 Claudia Alivernini ist eine von drei Italienern, die den Impfstoff als erste gespritzt bekamen. via REUTERS Die 29-jährige Claudia Alivernini arbeitet als Krankenpflegerin am Nationalen Institut für Infektionskrankheiten in Rom. AFP «Ich sage von ganzem Herzen: Impfen wir uns alle, um uns, unsere Liebsten und unsere Gemeinschaft zu schützen», so Alivernini. AFP