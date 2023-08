Basel: Hier liegen die meisten Messer im Rhein

Dies vor allem in Nähe der Dreirosenbrücke. Von den Sack- und Klappmessern will die Polizei aber nichts wissen.

Beweise gehen wortwörtlich den Bach ab

«Tatsächlich hat ein aufgefundenes Messer für sich allein – egal ob weggeworfen oder verloren – kriminalistisch in den weitaus meisten Fällen wenig bis gar keine Aussagekraft», erklärt Kriminalkommissär Martin Schütz von der Basler Staatsanwaltschaft gegenüber 20 Minuten. Für allfällige Zuordnungen brauche man weitere Hinweise auf mögliche Straftaten, so Schütz. Oder umgekehrt den Bezug einer Tat auf eine nicht aufgefundene Tatwaffe.

Basels Messergewalt Hotspot

Die Messergewalt in der Schweiz hat in den letzten Jahren signifikant zugenommen. Waren es 2016 noch fünf Tötungsdelikte und vier Fälle von schwerer Körperverletzung, bei denen Messer im Spiel waren, sind es alleine im Jahr 2022 zwölf beziehungsweise 25 Fälle . Mitte Juni dieses Jahres hat die Schweizerische Kriminalprävention (SKP) zusammen mit der Kantonspolizei Basel-Stadt und der Stadtpolizei Zürich eine Sensibilisierungskampagne namens «Dini Muetter» ins Leben gerufen.

«Das Tragen von Messern fällt eher im Gruppenkontext während des Ausgehens am Wochenende bei jungen Erwachsenen und Jugendlichen auf», klärt Stefan Schmitt, Pressesprecher der Kantonspolizei Basel-Stadt, auf. Generell lasse sich sagen, dass Messer eher unter jenen Jugendlichen verbreitet sind, die auch sonst eher zur Kriminalität neigen. «Ein niedriger sozioökonomischer Status oder Bildungsferne wirken sich diesbezüglich begünstigend aus», so Schmitt.

Basler Brennpunkt

In und um die Dreirosenanlage hielten sich nach Schmitt viele junge Erwachsene und Jugendliche auf. «In der Tat ist dieser Ort ein Hotspot, wo es öfter zu Gewalt kommt als an anderen Brennpunkten», erklärt der Pressesprecher. «Wir können bestätigen, dass in der subjektiven Wahrnehmung dort öfter Messer mitgeführt werden als an anderen Brennpunkten. Statistiken, die dies belegen könnten, werden aber nicht geführt», schliesst Schmitt ab.