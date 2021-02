Das denkmalgeschützte Schieberhaus am Knabenweiher in der Stadt St. Gallen wurde per Kran an seinen ursprünglichen Platz zurückgebracht. Die Beteiligten des Sanierungsprojektes sind erleichtert.

So wurde das Schieberhaus am Knabenweiher wieder zurückgebracht. 20min/ajm

Darum gehts Das Schieberhaus musste im Herbst wegen Sanierungsarbeiten am Knabenweiher verschoben werden.

Nun wurde es wieder an seinen ursprünglichen Ort gehievt.

Die Beteiligten am Projekt sind erleichtert.

Die Amphibien können bald wieder in ihren Lebensraum zurückkehren.

Hoch über den Köpfen der Bauarbeiter schwebt das historische Schieberhaus am Mittwochmorgen. Es musste im Herbst wegen Sanierungsarbeiten an der fast 100 Jahre alten Grundablassleitung am Knabenweiher der Stadt St. Gallen verschoben werden. Dies, da es direkt darüber liegt. Das denkmalgeschützte Häuschen aus dem 17. Jahrhundert wurde nun mithilfe eines Krans zurück an den üblichen Platz gehievt.

«Die Arbeiten verliefen diesmal relativ zügig», sagt Marcel Spielmann, Fachspezialist Wasserbau Tiefbauamt Kanton St. Gallen. Als man das Schieberhaus im Herbst verschoben hat, habe man mehr Probleme gehabt. «E s war schwieriger , weil man nicht genau wusste, wie das obere Häuschen mit dem Fundament verbunden ist », sagt Spielmann. Dies hatte zu dazu geführt, dass das Ganze im Herbst länger dauerte.

«Es ist eine sehr grosse Erleichterung, dass alles geklappt hat», sagt Spielmann. Da das Gebäude denkmalgeschützt ist, habe man umso sorgfältiger arbeiten müssen. «Jetzt kann ich wieder ruhig schlafen», so der Fachspezialist. Falls dem Schieberhaus etwas zugestossen wäre, hätte man noch mehr Aufwand gehabt. «Das Gebäude gibt es nur einmal. Wäre es runtergefallen, hätten wir es rekonstruieren müssen», sagt er.

Lebensraum für Amphibientiere

Die Arbeiten am Knabenweiher seien mit dem Versetzen des über 15 Tonnen schweren Häuschens noch nicht beendet. « Ein wichtiger Punkt ist, dass seit Dienstag das Quellwasser wieder in die Drei Weieren geleitet wird », erklärt Spielmann. Bis der Frauenweiher, der für die Baustelle das Wasser zurückgehalten hat, voll ist, gehe es noch eine Weile. « Irgendwann im Verlaufe des Mittwochs sollte dann das Wasser in den Knabenweiher kommen. Das ist dann eine weitere Erleichterung, wenn wir sehen, dass das Wasser kommt und hier wieder steigt », sagt er.