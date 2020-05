Hotspots in der Schweiz

Hier werden wir am häufigsten von Zecken gestochen

Nach fünf Jahren Forschung haben ZHAW-Forscher erstmals aufzeigen können, wo und wann Menschen am häufigsten von Zecken gestochen werden. Nun tüfteln die Forscher weiter an einer Zecken-Prognose.

Über fünf Jahre lang flossen 24'000 Beobachtungsdaten in die Präventions-App «Zecke». Nun liegen die Resultate vor, wie die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) am Mittwoch mitteilte. ZHAW-Forscher können nun erstmals aufzeigen, wo in der Schweiz und zu welcher Zeit Menschen am häufigsten von Zecken gestochen werden.