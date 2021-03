Und so am Kronberg.

So sieht es am Seealpsee derzeit aus.

Um die Touristen fernzuhalten, wurde die Zufahrt zum Alpstein am Ostermontag-Nachmittag im vergangenen Jahr gesperrt. Nur wer einen triftigen Grund hatte, durfte passieren. Wandern gehörte nicht dazu. Die Beschränkung galt von 14.30 bis 16.30 Uhr und wurde «wegen des grossen Zustroms von Touristen» verhängt, wie das Innerrhoder Justiz-, Polizei- und Militärdepartement mitteilte. Bereits zuvor bat der Kanton Appenzell Innerrhoden, auf Ausflüge in den Alpstein zu verzichten. Das Gebiet wurde nämlich förmlich überrannt.

Alpstein in der Winterzeit

Bei Appenzellerland Tourismus hat man offenbar die Befürchtung, das könnte sich auch in diesem Jahr wiederholen. So heisst es in einem Beitrag, datiert auf Samstag, auf der Website von Appenzellerland Tourismus AI, dass nach wie vor die Weisungen des Bundesrates zu Mindestabstand und Hygiene gelten und man derzeit Wanderungen im Hügel- und Talgebiet empfehle. Und weiter: «Der Alpstein ruht in der Winterzeit. Während der kalten Jahreszeit verlieren Wegweiser und Markierungen für höhere Lagen automatisch ihre Gültigkeit. Auch die Sicherungsseile sind demontiert und die meisten Berggasthäuser sind über den Winter geschlossen.» Zudem bestehe durch den erneuten Schneefall wieder erhebliche Lawinengefahr. Ob der Schnee bis Ostern weg ist, ist unklar.