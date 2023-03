Das sind Albert Röstis Pläne für den Autobahn-Ausbau

Bis 2030 will er Erweiterungsprojekte für rund 11,6 Milliarden Franken in Angriff nehmen.

Besonders oft kommen Blechlawinen auf der A1 vor. Sie verbindet die Schweiz von Genf, über Bern und Zürich bis St. Gallen. In Wallisellen ZH passieren pro Tag 130’000 Fahrzeuge die Zählstation, bei Schönbühl BE sind es rund 105’000.

Rechtsvorbeifahren und Pannenstreifen sollen helfen

Der Bundesrat um Verkehrsminister Albert Rösti (SVP) hat vor wenigen Wochen auch seine Pläne präsentiert. Bis 2030 will er auf dem Nationalstrassennetz Erweiterungsprojekte für rund 11,6 Milliarden Franken in Angriff nehmen.

In einem «Ausbauschritt 2023» soll dabei auch die A1 ausgebaut werden, erklärt Astra-Sprecher Thomas Rohrbach. Dabei geht es um einen Ausbau auf acht Spuren zwischen Wankdorf BE und Schönbühl BE, einen Ausbau auf sechs Spuren zwischen Schönbühl und Kirchberg BE sowie einer dritten Röhre für den Rosenbergtunnel bei St. Gallen.