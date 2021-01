Von weitherum war der Lawinenabgang zu sehen, wie verschiedene Videos zeigen: Am frühen Samstagmorgen entschieden die Fachspezialisten vom Kanton Uri und ASTRA Entlastungssprengungen am Gitschen durchzuführen und somit die Gefahr von weiteren unkontrollierten Lawinenabgängen zu minimieren.

Die Sprengungen erfolgten aus dem Helikopter und haben den gewünschten Erfolg erzielt, wie die Kantonspolizei Uri in einer Meldung schreibt. Die Autobahn A2 konnte auf dem Streckenabschnitt zwischen Beckenried und Flüelen/Altdorf nach der Entlastungssprengung am Samstag wieder für den Verkehr freigegeben werden. Zuvor mussten die A2 sowie die Kantonsstrasse zwischen Seedorf und Isleten am Donnerstag aus Sicherheitsgründen vorsorglich gesperrt werden. Da die Wetterprognosen in den nächsten Tagen erneut auf Niederschläge hindeuten, werde die aktuelle Lawinensituation laufend beurteilt.