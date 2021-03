Brian und sein Anwalt Markus Bischoff (AL-Kantonsrat) sowie die Vertreter des Kantons Zürich befinden sich im Hauptsaal, während die Medienvertreter den Prozess in einem anderen Saal per Videoübertragung verfolgen. Brian trägt ein blaues T-Shirt, das seinen sehr muskulösen Oberkörper sichtbar macht sowie Jeans. Mehrere Polizisten hatten ihn mit Handfesseln in den Saal geführt, im Gerichtssaal trug er keine Fesseln mehr.