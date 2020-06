Drei Tote bei Terrorattacke

Hier wird der Angreifer von Reading festgenommen

Der 25-Jährige, der in der britischen Stadt Reading drei Menschen getötet hat, war dem Geheimdienst bekannt. Man hatte ihn jedoch nicht als unmittelbare Gefahr eingestuft.

Terroristische Tat

Am Sonntag stufte die Polizei die Tat in Reading als terroristisch ein. Hintergründe oder mögliche Tatmotive wurden zunächst nicht bekannt. Der Mann war am Abend in den Forbury Gardens auf Menschen losgegangen und hatte wahllos auf seine Opfer eingestochen. «Der Park war ziemlich voll, viele Leute sassen dort herum und tranken mit Freunden, als eine einzelne Person daherkam, plötzlich einige unverständliche Worte schrie, auf eine Gruppe von etwa zehn Leuten losging und versuchte, sie niederzustechen», zitierte der Sender Sky News einen Augenzeugen.