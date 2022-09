Frauenfeld TG: «Hier wird einfach ein ganzes Wochenende lang Wasser verschwendet»

Diesen laufenden Hydranten entdeckte ein Frauenfelder letzten Freitag an der Zürcherstrasse.

Am Freitagabend entdeckte der 24-jährige R.L. in Frauenfeld einen laufenden Hydranten.

Als der 24-jährige R.L.* letzten Freitagabend mit seiner Familie in Frauenfeld spazieren ging, entdeckte er an der Zürcherstrasse einen laufenden Hydranten. «Als wir unterwegs waren, bemerkten wir bei einer Baustelle Wasser, das auf den Boden lief», sagt L. Der 24-Jährige habe sich darüber gewundert, denn normalerweise werde der Hahn nach Gebrauch zugedreht. «Vermutlich wurde hier der Kontrollgang über die Baustelle vor Feierabend nicht mehr ganz ernst genommen», sagt L.

Müssen achtgeben

Zwei Tage später sei er wieder an derselben Stelle vorbeigefahren. «Der Hahn war noch immer nicht zugedreht», sagt L., der Bilder der Situation auch in einer lokalen Facebookgruppe teilte. Mit dem Post will der 24-Jährige die zuständige Person erreichen, die dann die Baustellenarbeiter mehr zum Thema sensibilisiert. «Wasser ist derzeit ja auf der ganzen Welt ein besonders rares Gut und wir müssen darauf achtgeben», sagt L.