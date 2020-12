Live : Hier wird Joe Biden gegen das Coronavirus geimpft

Der designierte US-Präsident Joe Biden lässt sich vor laufenden Kameras impfen und ruft seine Landsleute auf, es ihm sobald wie möglich nachzumachen.

Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat sich gegen Corona impfen lassen. Der 78-Jährige liess sich am Montag in Newark im Staat New Jersey vor laufender Kamera eine Spritze mit dem Mittel der Hersteller Biontech und Pfizer verabreichen. Schon einige Stunden zuvor war seine Frau Jill an der Reihe gewesen.