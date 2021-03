«Der einzige Zugang vom Stedtli in die Naherholungszone wird auf unbestimmte Zeit aufgehoben», ärgert sich ein Liestaler Unternehmer auf Facebook. Die SBB hat Anfang März angekündet, dass die Schwieri-Passerelle wegen Arbeiten für den Vierspurausbau der Bahnlinie auf den 23. Mai hin abgebrochen wird. Vorerst ersatzlos. Die Fussgängerverbindung zwischen dem Stadtzentrum und Schwieri-Quartier und dem Naherholungsgebiet am Orisbach wird einfach gekappt.

In der öffentlichen Facebook-Gruppe «Liestal Vernetzt» entlädt sich nun der Frust der Anwohner unter dem Post. «Sehr bedenklich», findet das ein Liestaler Gewerbler. «Den Kindern aus der Burgstrasse, die den Schwieri-Kindergarten besuchen, wird der unkomplizierteste Schulweg auf unbestimmte Zeit weggenommen», moniert er. Das habe für die betroffenen Familien einschneidende Auswirkungen. Der User, der die Diskussion mit seinem Post ins Rollen brachte, wirft der SBB sogar vor, sich mit dem ersatzlosen Rückbau über Vorgaben des Bundesamts für Verkehr hinwegzusetzen.

Ersatz hätte im Sommer fertig sein sollen

Nicht nur das. Eigentlich hätte eine neue Passerelle im kommenden Sommer in Betrieb gehen sollen. «Wegen Einsprachen und dem noch hängigen Baubewilligungsverfahren ist das nicht möglich», erklärt Meier weiter. Man erstelle aber einen alternativen, stufenfreien Gehweg vom Schwieri-Quartier zum Bahnhof südlich des Gleisfelds, der kurz nach Abbruch der Passerelle in Betrieb gehe. Allerdings: Die Alternative ist mit Umwegen verbunden. «Den Unmut darüber verstehen wir», so Meier.