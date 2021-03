1 / 9 Kurz nach dem Vollmond ist das Forstteam des Katholischen Konfessionsteils des Kantons St. Gallen mit speziellen Holzarbeiten beschäftigt. Katholischer Konfessionsteil des Kantons St. Gallen Mondholz für die Kathedrale wird geschlagen. Katholischer Konfessionsteil des Kantons St. Gallen Der Einfluss des Mondes soll positive Auswirkungen auf die Feuchtigkeit und gegen Insektenbefall haben. Katholischer Konfessionsteil des Kantons St. Gallen

Darum gehts Bei der Kathedrale St. Gallen stehen Unterhaltsarbeiten im Dachstuhl an.

Dafür wurde Holz geschlagen.

Mondholz soll es sein, so der zuständige Förster.

Dem Holz werden besondere Fähigkeiten nachgesagt.

Rund 26 Kubikmeter Holz werden dieser Tage im Buechenholz in Gossau SG gewonnen, es sind acht Weisstannen, jeweils um die 100 Jahre alt. Ein Kubikmeter Tanne trocken wiegt zwischen 500 und 600 Kilogramm. Die Fällarbeiten finden absichtlich kurz nach Vollmond statt. Aus dem Mondholz werden neue Dielenböden für den Dachstuhl der St. Galler Kathedrale.

Laut Thomas Franck, Verwaltungsdirektor des Katholischen Konfessionsteils des Kantons St. Gallen, hat man bei der Entscheidung für das sogenannte Mondholz auf das Urteil des eigenen Försters vertraut. « Es war klar, dass Unterhaltsarbeiten im Dachstuhl der Kathedrale nötig sind und wir dafür Holz benötigen » , so Franck. Ebenso so klar sei es gewesen, dass man dafür eigenes Holz aus dem Wald der St. Galler Katholikinnen und Katholiken verwenden wolle. « In Absprache mit unserem Förster haben wir uns entschieden, den Fälltermin in der Woche nach Vollmond anzusetzen. »

Dass der Mond einen Einfluss auf den Wasserhaushalt des Holzes habe, entspreche einer gängigen Meinung. « Und selbst, wenn dem nicht so ist: Nützt’s nüt, so schadt’s nüt » , meint Franck. Man vermutet, dass die vielen Kubikmeter Holz, die das Dach der ehemaligen Klosterkirche tragen, zumindest teilweise ebenfalls als Mondholz geschlagen wurden. « Die Annahme beruht darauf, dass das Holz auch nach 250 Jahren immer noch in sehr gutem Zustand ist » , so Franck. Das sei bemerkenswert.

Aus dem klösterlichen Erbe Aus dem klösterlichen Erbe besitzt der Katholische Konfessionsteil des Kantons St. Gallen heute rund

320 Hektaren Wald. Nach der Enteignung des Klosters durch den Kanton, übergab dieser einen Teil

des Waldbesitzes den Katholikinnen und Katholiken. Der Forstbetrieb des Katholischen

Konfessionsteils ist heute für die Pflege und Bewirtschaftung verantwortlich. Das Team setzt sich aus

einem Förster, einem Forstwart und zwei auszubildenden Forstwarten zusammen. Die Erträge des

Forstbetriebes fliessen in die laufende Rechnung des Katholischen Konfessionsteils. Somit trägt das

klösterliche Erbe zur Finanzierung der kirchlichen, diakonischen und kulturellen Aufgaben von heute

bei. (www.sg.kath.ch)

Mondholz wird explizit nachgefragt

Laut Patrik Schilling, Förster und Geschäftsführer des Forstbetriebs des Katholischen Konfessionsteils ,

gibt es verschiedene Untersuchungen, die belegen, dass Mondholz sich weniger verziehe, also stabiler sei und somit haltbarer. Zudem sei es härter und widerstandsfähiger gegen Schädlinge. Der Förster spricht von weiteren Faktoren, die das Holz aus dem Tobel im Buechenholz so wertvoll machen: die Jahreszeit pass e , im Winter sei das Holz in Saftruhe, der Fälltermin in der Woche nach dem Vollmond mach e es noch einmal um rund zehn Prozent trockener.

Wie Schilling weiter ausführt, schlagen sie regelmässig Mondholz. Meist geschehe dies auf Bestellung. «Viele Kunden wünschen explizit Mondholz», so Schilling. Weil man beim Schlagen dann zeitlich nicht flexibel ist, weil man sich am Mondkalender orientiere, sei das Holz etwa fünf Prozent teurer.

In einem Artikel von Ende Februar diesen Jahres verweist der «Schweizer Bauer» im Zusammenhang mit Mondholz auf die Untersuchungen von Ernst Zürcher, emeritierter Professor für Holzwissenschaften an der Berner Fachhochschule. Bei Studien an der ETH Zürich konnte er belegen, dass Mondholz, bei abnehmendem Mond geschlagen, im Innern mehr gebundenes Wasser aufweist. Dadurch ziehe sich das Holz bei der Trocknung stärker zusammen und erhöhe so seine Dichte. Das Holz werde dadurch druckfester, dichter und widerstandsfähiger gegen Pilze, Insekten und Feuer.