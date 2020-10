Auf dem Bodycam-Video der polizeilichen Kontrolle ist zu sehen, dass die Beamten den 28-Jährigen ruhig ansprechen und ihn bitten, seine ID zu zeigen. Als Bembury in seine Taschen greifen will, wird der gebürtige New Yorker vom Beamten unterbrochen mit der Anweisung, nicht in seine Taschen zu greifen und zuerst zu bestätigen, dass er keine Waffe mit sich führe.