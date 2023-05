Zentralschweiz: Hier wohnen die meisten Millionäre der Schweiz

In Wollerau SZ leben anteilsmässig die meisten Millionärinnen und Millionäre (nach Einkommen) in der Schweiz.

In den Top Ten der Gemeinden mit der höchsten Millionärsdichte sind vier Gemeinden in der Zentralschweiz.

Wer viel Geld hat, zieht am besten in die Zentralschweiz. Das rechnet die NZZ anhand von einem Beispiel vor. Der Brünigpass führt vom Berner Oberland in den Kanton Obwalden und verbindet damit eine Steuerhölle für Reiche mit einem Steuerparadies. Laut Berechnungen der NZZ bezahlt nämlich eine vierköpfige Familie mit einem Einkommen von einer Million Franken in Hasliberg BE 360’000 Franken Steuern pro Jahr, während es in Lungern OW lediglich 226’000 Franken sind.