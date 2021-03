Das Owlwood Mansion ist schon lange Fokus diverser Gerüchte: Die Mega-Villa wurde zwischen 1935 und 1936 von Architekt Robert D. Farquhar gebaut und war zu diesem Zeitpunkt eines der grössten, teuersten und luxuriösesten Anwesen in Los Angeles: Das Grundstück war 1,2 Quadratkilometer gross, das Haus hatte eine Wohnfläche von über 1000 Quadratmetern – und der Bau kostete zu dieser Zeit läppische 150’000 Dollar.

Nach den ersten Bewohnenden, dem Ehepaar Florence und Charles Quinn, zog Joseph Schenck mit seiner Familie ein. Schenck war massgeblich an der Entwicklung der amerikanischen Filmindustrie beteiligt: Nicht nur war er mit der Stummfilmschauspielerin Norma Talmadge verheiratet, er war auch der erste Präsident von 20th Century Fox.

Marilyn Monroe im Gästehaus

Die damals noch mehrheitlich unbekannte Marilyn Monroe war oft in dem Anwesen zu Besuch – so häufig, dass die angehende Schauspielerin sogar in das Gästehaus eingezogen ist. Obwohl Schenck zu diesem Zeitpunkt noch mit Norma verheiratet war, kamen schnell Gerüchte über eine Affäre zwischen Schenck und Monroe auf. Die beiden stritten das Verhältnis aber ab.

Der nächste Bewohner, der das Haus von Schenck kaufte, war Schauspieler Tony Curtis («Manche mögens heiss»). Curtis war zu diesem Zeitpunkt bereits berühmt-berüchtigt – genau wie die Partys, die er danach im Haus veranstaltet hat. Bei diesen Partys waren unter anderem auch Cher und ihr erster Ehemann Sonny Bono.

Sonny, Cher und weitere Gerüchte

Cher soll sich bei einer Party in die Villa verliebt haben und kaufte Curtis das Anwesen, das übrigens nur einen Steinwurf vom Playboy Mansion entfernt ist, ab. Als die Stimmung zwischen dem Ehepaar zunehmend schlechter wurde, sollen sie in unterschiedlichen Flügeln gewohnt haben. Später verkaufte Superstar Cher das Haus an Ghazi Aita, einen monegassischen Playboy.

Auch er soll in Owlwood Mansion rauschende Feste gefeiert haben, Medien berichteten von «einem Harem aus Starlets», das bei Aita ein- und ausgegangen sind. Später ging das Haus in den Besitz von Ronald Arnall über, dem Gründer von Ameriquest, dem einst grössten Hypothekengeber Amerikas. Es war auch Arnall, der dem Anwesen seinen Namen gab: Er erweiterte das Grundstück um 2,4 Hektar Wald, in dem dutzende von Eulen lebten.

Riesiger Preisnachlass

2017 war Owlwood Mansion erneut auf dem Markt: Für unglaubliche 180 Millionen Dollar suchte es einen neuen Besitzer oder eine neue Besitzerin – vorerst erfolglos. Der Preis wurde mehrfach gesenkt, bis Calch Urban Investments das Anwesen für 88 Millionen Dollar kauften. Der Besitzer dieses Unternehmens ist unbekannt. Aber er kann sich auf einiges freuen: Das Owlwood Mansion ist eine beeindruckende Villa.

Sie ist nicht nur voller Kunsthandwerk, sie hat auch einen grosszügigen Eingangsbereich, einen Garten in Park-Grösse, mehrere Cheminées und beeindruckende Kronleuchter. Es gibt neun Schlafzimmer und zehn Bäder. Auf dem Grundstück befinden sich ausserdem zwei Wachhäuser, ein Pool, ein Poolhaus, ein Tennisplatz, mehrere Springbrunnen, sowie Obstbäume.