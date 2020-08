vor 52min

Lieblingshaus der Stars Hier wohnten schon Rihanna, Anne Hathaway und Catherine Zeta-Jones

Es kommt offenbar auch in Hollywood nicht immer nur auf die Grösse an. In diesem «kleinen» Haus in Beverly Hills wohnten schon die erfolgreichsten Musik- und Schauspielstars der Welt.

von Lucien Esseiva

1 / 6 Dieses Häuschen wurde 1957 in Beverly Hills erbaut und ist bis heute eines der liebsten Mietobjekte der Superstars. Courtesy of Juliet Zacarias, Rodeo Realty Für Hollywood-Verhältnisse sind die Räume eher klein. Courtesy of Juliet Zacarias, Rodeo Realty Doch das Haus muss so viel Charme haben, dass sich hier Rihanna und Co. äusserst wohl fühlen. Courtesy of Juliet Zacarias, Rodeo Realty

Darum gehts Grösser ist auch für Superstars nicht immer besser, wie diese Haus in Beverly Hills beweist.

Rihanna, Anne Hathaway und Catherine Zeta-Jones waren bereits Mieter.

Es seien die «good vibes», welche die Stars magisch anziehen.

Das Haus steht aktuell für etwas mehr als drei Millionen Franken zum Verkauf.

Drei Schlafzimmer und drei Badezimmer. Normalerweise würden Immobilieninserate mit solchen Eckdaten sofort im Kübel landen – zumindest bei den grossen Stars. Doch besagtes Häuschen, das in Beverly Hills gleich hinter dem legendären Beverly Hills Hotel in einer gesicherten Wohnanlage steht, verzauberte schon mehrere Superstars mit seinem Charme.

Das Haus versprüht laut «Variety» nicht nur «good vibes», es bringt den Stars auch Glück. Als Oscargewinnerin Anne Hathaway (37) während der Dreharbeiten zu «Alice in Wonderland» hier zur Miete wohnte, lernte sie ihren heutigen Ehemann Adam Shulman kennen. Die beiden sind bis heute glücklich verliebt und verheiratet. Ebenfalls zu dieser Zeit wurde sie für «Rachel Getting Married» für einen Oscar nominiert.

Andere prominente Mieter, wie Rihanna oder Catherine Zeta-Jones, verbrachten ebenfalls ein paar Monate in den vier Wänden, die – könnten sie sprechen – sicher einige spannende Geschichten zu erzählen hätten.

Falls du nun findest, dass du gerne Rihannas Vermieter sein würdest: Das Haus steht für etwas mehr als drei Millionen Franken zum Verkauf.

Diesen Vorzügen sind die Stars verfallen

1. Es weht ein nostalgischer Wind Der Pool hat die klassische Nierenform der 50er-Jahre. Courtesy of Juliet Zacarias, Rodeo Realty

2. Die Küche ist schnell geputzt Kleine Räume bedeuten auch: Weniger Putzaufwand. Courtesy of Juliet Zacarias, Rodeo Realty

3. Stars treffen auf Stars Durch die vielen Oberlichter können die Stars ihre leuchtenden Namensvettern anschauen. Courtesy of Juliet Zacarias, Rodeo Realty

4. Es knistern gleich drei gemütliche Cheminées Drei Feuerstellen bedeuten wohl auch dreimal mehr Gemütlichkeit. Courtesy of Juliet Zacarias, Rodeo Realty