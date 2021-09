Zürich – Hier wollen Klima-Aktivisten und -Aktivistinnen den Verkehr blockieren

Am Donnerstag gab die Klimabewegung an einer Medienkonferenz die genauen Standorte bekannt.

Der Schweizer Ableger der Klimabewegung Extinction Rebellion plant ab Montag jeweils um die Mittagszeit einen Sitzstreik in der Zürcher Innenstadt. Am Donnerstag gab die Klimabewegung an einer Medienkonferenz die genauen Standorte bekannt. An der Kreuzung Urania-/Bahnhofstrasse, der Rudolf-Brun-Brücke sowie an der Kreuzung Sihl-/Nüschelerstrasse wollen die Klima-Aktivisten und -Aktivistinnen so lange sitzenbleiben, bis der Bundesrat «die Wahrheit über die Klima- und Umweltkatastrophe sagt und einen Prozess zur drastischen und schnellen Reduzierung der Treibhausgasemissionen einleitet».