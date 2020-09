Absichtlich auf A6 in Leitplanke gefahren : «Hier wurde der Tod aller in Kauf genommen»

Mit seiner Ehefrau und der 8-jährigen Tochter im Auto fuhr ein Mann auf der A6 absichtlich in die Leitplanke. Mit Glück überlebten alle den Vorfall. Psychologin und Juristin Jacqueline Frossard versucht, die Tat zu erklären.

Auf der Autobahn A6 zwischen Thun und Bern kam es am 19. Januar 2019 zu einem Unfall.

Ein Familienvater lenkte im Januar 2019 sein Auto auf der A6 zwischen Bern und Thun mit Absicht in die Leitplanke. Im Fahrzeug befanden sich auch seine Frau und die gemeinsamen Tochter (8) . Mit Glück überlebten alle den Unfall . Der damals 39-Jährige handelte offenbar mit Absicht, weil seine Frau kurz davor verkündet hatte, dass sie sich scheiden lassen wolle. Der Mann muss sich in diesen Tagen vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland wegen versuchten Totschlags und versuchter vorsätzlicher Tötung verantworten. 20 Minuten liess den Fall von einer Fachperson analysieren.

Frau Jacqueline Frossard, Sie sind Fachpsychologin und Gerichtspräsidentin an einem Gericht. Warum hat der Mann so gehandelt?

Was die genaue Absicht des Täters war, kann aus der Distanz nicht beurteilt werden. Fest steht: Hier wurde der Tod aller in Kauf genommen. Vielleicht wollte er einfach sterben und der Tod der Angehörigen war ihm egal, oder aber er wollte, dass alle diese Welt verlassen, vereint, bevor es zur Trennung kommt. Offenbar hat die angekündigte Scheidung den Täter extrem unter Druck gesetzt, vielleicht fühlt er sich von seiner Familie abhängig oder er erachtet eine gescheiterte Ehe als persönliches Versagen.

Wie viel tatsächliche Tötungsabsicht steckt in der Regel hinter einer solchen Handlung?

Das kann ein Hilfeschrei sein, da die Aktion aber extrem gefährlich war, steckt in Fällen wie diesen auch die Inkaufnahme des Todes. Das heisst, auch wenn der Tod nicht das primäre Ziel ist, so ist das Leben in diesem Moment doch gefährlich gleichgültig geworden.