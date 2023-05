Mehrere Crashs im Kanton Luzern

Beide Fahrzeuge von der Kollision in Altishofen am Mittwochmorgen erlitten Totalschaden.

Hier wurde ein Kind verletzt: Beim Kreisverkehrsplatz Zollhaus in Schenkon LU geriet eine Autofahrerin mutmasslich wegen eines gesundheitlichen Problems auf die Gegenfahrbahn, wo sie in ein anderes Auto krachte.

Gestern und heute krachte es gleich mehrmals im Kanton Luzern. Der erste Unfall ereignete sich am Dienstagabend kurz nach 19 in Schenkon. Eine Autofahrerin fuhr auf der Hauptstrasse von Sursee in Richtung Geuensee. Beim Zollhaus-Kreisel in Schenkon geriet sie mutmasslich wegen eines gesundheitlichen Problems auf die Gegenfahrbahn, wo sie heftig in ein anderes Auto krachte. Die Autofahrerin sowie ein sich im Auto befindendes Kind wurden verletzt und mussten ins Spital. Die übrigen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in der Höhe von rund 12’000 Franken.