«Raubmorde» von Riehen BS – Hier wurde Elisabeth Wirs gefunden, ihr Mörder wurde nie bestraft

In diesem Haus in Riehen BS wurde 1952 eine 25-jährige Frau brutal getötet. Für das Verbrechen wurde nie jemand zur Rechenschaft gezogen, obwohl es Hinweise auf die Täter gab.

In den 1950er-Jahren wurden zwei Frauen in Riehen BS brutal getötet. Die Behörden gingen von Raubmorden aus.

«Wir hatten alle Angst», erinnert sich Christian Winterstein. Er wohnte in Riehen BS und war zehn Jahre alt, als im März 1952 Elisabeth Wirs in einem Haus in der Nähe tot aufgefunden wurde. Der 25-jährigen waren schwere Kopfverletzungen zugefügt worden. Aus damaligen Medienberichten geht hervor, dass die Behörden zuerst von einem Beil als Tatwaffe ausgingen, später aber ein Dengeleisen als solche bestimmt wurde. Der gewaltsame Tod des jungen Hausmädchens erschütterte die Gemeinde. «Es war grauenhaft», erzählt Zeitzeuge Winterstein. Weil zu der Zeit ohnehin viele Einbrüche in der Gegend verübt wurden, habe die Bevölkerung um ihre Sicherheit, gar um ihr Leben gefürchtet.