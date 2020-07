Neu zum Streamen

So kriegerisch hast du Nonnen noch nie gesehen

Es könnte Netflix’ abgedrehteste Serie sein, wenn Ordensschwestern auf Dämonen und Martial Arts treffen, und in einer neuen Rom-Com zerstört eine E-Mail eine frische Beziehung – das gibts neu zum Streamen.

«Warrior Nun»

In «Warrior Nun» stirbt die 19-jährige Ava (Alba Baptista) – vermeintlich. Kurz nach ihrem Tod wacht sie nämlich in einem Bestattungshaus auf: Sie wurde durch eine heilige Inschrift auf ihrem Rücken wiederbelebt und hat dadurch übernatürliche Kräfte erhalten – es wird noch abgedrehter.

Der Twist

Ava erfährt von ihrer neuen Mentorin Mother Superion (Sylvia de Fanti), dass sie soeben Teil eines Ordens von kämpferischen Nonnen geworden ist. Zusammen mit weiteren Frauen wie Shotgun Mary (Toya Turner) und Schwester Lilith (Lorena Andrea) wird sie für den geheimen Orden The Cruciform Sword ausgebildet.

Die Aufgabe

Das erwartet dich

Die Serie basiert auf Ben Dunns Manga-Comicreihe «Warrior Nun Areala». Wie Sylvia de Fanti gegenüber «Geekspin» sagt, habe die Reihe sie gepackt: «Es ist eine Geschichte über eine Organisation mit sehr verschiedenen jungen Frauen – es geht aber auch darum, was sie gemeinsam haben.»

«Desperados»

In Netflix’ neuer Rom-Com ist Wesley (Nasim Pedrad) so richtig glücklich: Nach Jahren als Single ist sie sich sicher, dass sie in Jared (Robbie Amell) ihren Traummann gefunden hat.