In der Ostschweiz gewittert es am Donnerstagabend.

Am Donnerstagabend gab es in der Ostschweiz, vor allem im Kanton Thurgau am Bodensee, eine kühle Überraschung – inklusive Blitz und Donner. Nach den warmen Temperaturen der vergangenen Tage ein verfrühtes Sommergewitter? Nein, sagt Roger Perret von Meteonews. «Natürlich war es in den letzten Tagen fast sommerlich warm, aber Gewitter gehören auch zum Frühling.»