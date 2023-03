Mississippi, USA: Mindestens sieben Tote durch Tornado

In den Bezirken Sharkey und Humphreys liefen Such- und Rettungsmassnahmen.

Ein heftiger Wirbelsturm hat im südlichen US-Bundesstaat Mississippi mindestens sieben Menschen das Leben gekostet. Das berichtete der Sender ABC News in der Nacht zu Samstag unter Berufung auf die Gerichtsmedizinerin des Bezirks Sharkey County. In den Bezirken Sharkey und Humphreys liefen Such- und Rettungsmassnahmen, teilte die Katastrophenschutzbehörde von Mississippi am späten Freitag mit. Die Behörde gab eine Reihe von Tornadowarnungen für Bezirke im ganzen Bundesstaat heraus.

Fahrzeuge von Ersthelfern an der Stelle, an der ein Tornado in Silver City durchgezogen ist.

«Sie brauchen heute Abend Gottes Schutz»

«Viele im MS-Delta brauchen heute Abend Ihr Gebet und Gottes Schutz», sagte Gouverneur Tate Reeves auf Twitter. «Wir haben medizinische Unterstützung aktiviert», so Reeves weiter. Als am späten Freitag Gewitter über den Bundesstaat zogen, wurde gegen 20.50 Uhr Ortszeit in Silver City und Rolling Fork ein Tornado gemeldet, so der Nationale Wetterdienst. Von dort aus rollte der Wirbelsturm auf die nordwestliche Seite von Tchula und entlang des Highway 49, so die Behörden.