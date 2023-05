Aria Retreat & Spa im Test: Hier gibts sofort eine Dosis Italien

Ruhe, Genuss und spektakuläre Aussicht: Das Aria Retreat & Spa in Cima di Porlezza (I) am Luganersee.

Spezielle Unterkünfte, schicke Gasthäuser, charmante Hideaways – nach solchen Geheimtipps suchen wir alle. In dieser Serie stellen wir euch einige der schönsten Unterkünfte vor. Hier stellten wir schon die Cloud9 im Valle di Muggio, das La Val Hotel & Spa in Brigels und das Waldhaus in Sils vor. Heute besuchen wir das Aria Retreat and Spa in Cima di Porlezza am Luganersee.

Ein Katzensprung von Lugano aus: An dieser Küste erholt sich auch die Familie Mack, die den Europapark besitzt. Aria Retreat & Spa

Der Weg zum Aria Retreat and Spa führt dich…

…während einer halbstündigen Fahrt von Lugano auf kurvenreichen Strässchen vorbei an kleinen Dörfern am italienischen Ostzipfel des Luganersee. Das einzigartige Klima und die Aussicht auf den See und das fast unberührte Südufer haben nicht nur den italienischen Nationaldichter Mariano Fogazzaro bezaubert; auch Kurt und Paola Felix fanden hier ihren Fluchtort und die Familie Mack, die den Europapark besitzt, hat hier ihre Sommerresidenz.

Während der Pandemie gebaut: Der Neubau des Aria Retreat & Spa gehört zum Ferienpark Parco San Marco in Cima di Porzella (I). Aria Retreat & Spa

Willkommen heisst dich…

…ein brandneues Hotel. Gebaut während der Pandemie und eröffnet 2022 gehört das Aria zum Ferienpark Parco San Marco, ist aber sorgfältig architektonisch abgetrennt, um die Ruhe der Gäste sicherzustellen. Es ist Mitglied bei The Leading Hotels of the World und gehört nicht etwa einer internationalen Kette, sondern dem deutschen Unternehmer Hartmut Schwenn, der einst sein Vermögen mit dem Handel von Briefmarken gemacht hat. Die Handschrift der Besitzerfamilie ist überall zu spüren, angefangen beim für Italien eher untypischen Blick fürs Detail bis hin zur offenkundig beziehungsbasierten Betriebskultur.

Das Hotel in Cima di Porlezza verfügt über einen eigenen Strand inklusive Beach Bar. Aria Retreat & Spa

Das Aria Retreat & Spa bietet…

…Rundumentspannung. Die ganze Hotelanlage ist darauf ausgerichtet, schnell zur Ruhe und ins Feriengefühl zu kommen. Dazu gehört der hoteleigene Strand inklusive Strandbar, aber auch das grosse Spa mit sehr gut ausgerüstetem Fitnessstudio, Innenpool und einem Salzwasser-Infinitiy-Pool draussen.

Der Salzwasser-Infinitypool: Schnell zur Ruhe kommen und Feriengefühl aufbauen. Aria Retreat & Spa

Wer sich zurückziehen möchte, entspannt auf den grosszügigen Loggias…

Ferien auf dem Balkon: Grosszügige Loggias zu allen Zimmern sind Konzept und stellen sicher, dass man die Auszeit ungestört geniessen kann. Aria Retreat & Spa

…oder schwingt sich in eine der Hängematten im ökologisch gepflegten Park, der neben einer Vielzahl exotischer Büsche und Bäume auch viele Kunstwerke beherbergt.

Im grosszügigen Park locken zahlreiche Hängematten. Aria Retreat & Spa

Bist du hier, isst du…

…hervorragend in einem von sechs Restaurants: Exklusiv für die Gäste des Aria serviert die Lounge Bar über den ganzen Tag hochwertige Kreationen des Küchenchefs Michele Pili. Aber auch in den anderen fünf Restaurants von der einfachen Pizza bis zum edlen Fine Dining wird durchs Band hochwertig und authentisch gekocht.

Am überraschendsten aber ist das Frühstücksbuffett im Ristorante «La Joye de Vivre». Wer Italien kennt, weiss, dass der Zmorge überall, von Sizilien bis Como und selbst in den besten Häusern das ungeliebte kulinarische Stiefkind ist. Nicht so im Parco san Marco: Obwohl als Buffett serviert, ist alles mit höchster Sorgfalt zubereitet, die Auswahl ist fast grenzenlos und selbst das Rührei zum Selberschöpfen besteht den Qualitätstest. Ruhesuchende bestellen sich ihr Frühstück natürlich aufs Zimmer.

Das Frühstück lässt – untypisch für Italien – keine Wünsche offen. Aria Retreat & Spa

Unser Lieblingsort im Aria Retreat & Spa ist…

…der unterirdische Space-Tunnel, der vom Retreat in den Park führt. Egal, ob am Morgen auf dem Weg zum Frühstücksbüffett oder zum Strand oder am Abend auf dem Rückweg nach einem üppigen Mahl: Der Gang durch den Tunnel ist wie eine meditative Zeitreise, bei der man für einen Moment alles andere vergisst.

Wie eine meditative Zeitreise: Der Gang durch diesen Space-Tunnel führt zum Garten und zum Strand. Aria Retreat & Spa

Der beste Grund, das Aria Retreat & Spa auch mal zu verlassen…

…ist die Location. Mit einer gemieteten Vespa oder E-Bikes ist es fast schon ein Katzensprung für einen Shoppingtag nach Lugano oder ein Picknick am Comersee. Im Nachbardorf kann man zudem die exzentrisch eingerichtete Villa des eingangs erwähnten Schriftstellers Marian Fogazzaro besuchen, die voll ist mit Geschichte und wunderbaren antiken Möbeln.

Italianità pur: Mit der Vespa oder dem E-Bike die Umgebung erkunden. Aria Retreat & Spa

Du fühlst dich im Aria Resort & Spa wohl, wenn…

…du schnell runterfahren und dir etwas Gutes tun willst.

…dir Qualität und keine unliebsamen Überraschungen wichtig sind.

…du authentische Italianità und deutsche Hygiene und Gründlichkeit kombiniert sehen magst.

…einen Ort suchst, bei dem ihr euch als Paar vor allem auf einander fokussieren könnt.

…nicht lange anreisen möchtest.