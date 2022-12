Basel: Pilzkontrolle stellt viele tödlich giftige Pilze fest

Der Grüne Knollenblätterpilz ist ein giftig tödlicher Pilz. «70 Gramm reichen bei einer erwachsenen Person als tödliche Dosis aus», so Kaupp.

«Die Pilzsaison 2022 wird als Highlight in die Geschichte der Pilzkontrollstelle Basel-Stadt eingehen», vermeldet das Kantonale Laboratorium Basel-Stadt am Mittwoch. Der warme Boden im Sommer und die lang anhaltenden Regenfälle Ende August hätten die Pilze sprichwörtlich aus dem Boden schiessen lassen.

«In guten Pilzjahren werden auch immer wieder tödlich giftige Pilze wie Grüne und Weisse Knollenblätterpilze oder Orangefuchsige Rauköpfe zur Bestimmung vorgelegt», so die Mitteilung. Der gängigste Fehler beginne noch, bevor man in den Wald gehe, weiss Lebensmittel- und Pilzkontrolleur Peter Kaupp.

«Gewisse Leute geben sich keine Mühe, sich vorher beispielsweise einzulesen», so Kaupp. Pilze würden eine wichtige Funktion im Wald erfüllen und sollten nicht wahllos ausgerissen werden, sagt er. Der giftige Knollenblätterpilz sei beispielsweise in einer Symbiose mit der Eiche. Sie versorgen sich gegenseitig mit Wasser und Nährstoffen. Auch von Handy-Apps sei er kein Fan. «Mit diesen lässt sich vielleicht die Gattung eines Pilzes bestimmen, aber nicht dessen Art», erklärt der Pilzexperte. Es gebe von einer Gattung jedoch Speise- wie auch Giftpilze, fügt er an.