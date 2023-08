So heiss war das Openair Gampel 2023

1 / 18 Stefanie Heinzmann feierte am Openair Gampel ihr 15. Bühnenjubiläum. Grund genug, ihre Freunde einzuladen: Zusammen mit Francine Jordi (nicht im Bild), Ilira, Dabu, Kunz, Rea Garvey, Marc Sway und Stress (v.l.n.r.) brachte sie ihren Heimatboden zum Beben. 20 Minuten/Noah Gugler Michel Furrer (44), Einsatzleiter der Rettungssanität am Openair Gampel zog Bilanz – und sagte, dass sie «zahlenmässig etwas mehr Konsultationen als in den Vorjahren» hatten. Der Grund: Die Temperaturen waren höher und das Gelände teils staubig. Die meisten Fälle konnten indes ambulant behandelt werden. 20Min/Noah Gugler Der Dancehall- und Afrobeat-Musiker Peter Fox aus Berlin holte gleich mehrere Personen aus dem Publikum auf die Bühne, die während der ganzen Show mit dem Headliner tanzen durften. 20 Minuten/Phil Stirnemann

Darum gehts

Wasserwerfer gegen die Gluthitze

Eine Schneekanone im Sommer? – Sowas in der Art! Die Gampel-Crew hat am zweiten Openair-Tag eine Staubbindungskanone aufgestellt, die zur Abkühlung für die schwitzende Menge und gegen die totale Austrocknung des Bodens zum Wasserwerfer umfunktioniert wurde. Das war auch bitter nötig, denn bei Temperaturen bis zu 34 Grad lechzte so manche Besucherin und mancher Besucher nach etwas Erfrischung. Viele Fans zeigten sich begeistert von der Kanone - und genossen die Konzerte im Schauer des Fake-Regens (siehe Bildstrecke oben).

Hecht in Ekstase

Eines der grössten musikalischen Highlights stellte die Luzerner Band Hecht dar. Die fünf Musiker sorgten bei ihrem Auftritt am Samstagabend nicht nur für den gefühlt grössten Begeisterungssturm beim Publikum, die Gemeinde Gampel-Bratsch ehrte die Gruppe um Sänger Stefan Buck auch noch mit einem Stein für den «Walk of Stars – Open Air Gampel». Aus diesem Anlass gaben Hecht am Nachmittag auf dem Kirchplatz der Gemeinde kurzerhand ein Überraschungskonzert.

Warst du am Openair Gampel? Ja, logisch! Ja, aber nicht alle vier Tage lang. Nicht in diesem Jahr. Noup, not at all.

Moshpit verbindet

Wenn Bands wie die Spass-Punks Ska-P die Bühne rocken, sind wilde Moshpits direkt vor der Stage Pflichtprogramm. Unsere Redaktorin Vanessa wagte sich in die tobende Menge und erfuhr am eigenen Leib, dass der Party-Mob zwar wild, aber keinesfalls aggressiv war. Im Gegenteil: Als Fans im Moshpit Sonnenbrillen verloren oder hinfielen, wurde ihnen sofort geholfen. Unser Moshpit-Fazit: Die Gampel-Crowd ist eine zwar wilde, aber definitiv auch solidarische und liebenswerte Family!

So geht Moshpit! 20 Minuten/Phil stirnemann

Feucht-fröhliche Fans

Ja, an einem Openair fliesst der Alkohol in Strömen. Die Gampel-Besuchenden können aber auch ganz anders feucht-fröhlich feiern. Wie zum Beispiel diese Gruppe hier, die kurzerhand ihren eigenen Pool gebaut hat. Das Wasser fürs Bassin schleppten die Freunde mit Hilfe grüner Mülltonnen an. Drei Mal mussten sie diese füllen, damit der Pegelstand hoch genug zum Planschen war. Wir waren zugegeben ganz leicht eifersüchtig auf die Truppe und ihren coolen Pool, denn wir hätten uns auch gern so clever runtergekühlt.

Abkühlen mal anders! 20 Minuten/Noah Gugler

Heimspiel für Heinzmann

Love, Love, Love: Stefanie Heinzmann zelebrierte am letzten Openair-Tag zusammen mit Freunden ihr 15-jähriges Bühnenjubiläum - ein Heimspiel für die 34-jährige Sängerin aus Visp. Unter den Special Guests befanden sich neben Francine Jordi auch Ilira, Dabu (von Dabu Fantastic), Kunz, Rea Garvey, Marc Sway und Stress. Während ihrem Auftritt umarmten sich die begeisterten Fans gegenseitig und verbreiteten vor der Red Stage Liebe pur – ein «Jööö-Moment» par excellence zum Openair-Abschluss.