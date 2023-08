Robbie, Regen und Romantik – das war das Zürich Openair 2023

1 / 10 Zum elften Mal fand im Glatttal vom 22. bis 26. August das Zürich Openair statt. 20min/Ela Çelik Ob extreme Hitze … 20min/Ela Çelik … oder Regenfall, die Stimmung bei den Besucherinnen und Besuchern war ausgelassen. 20min/Ela Çelik

Darum gehts Die elfte Ausgabe des Zürich Openairs ist Geschichte.

Während fünf Tagen beehrten über 80 nationale und internationale Acts die Bühne im Glatttal.

In der Übersicht hat 20 Minuten als Medienpartner einige der Highlights zusammengefasst.

Mikrofon-Sex und nackte Brüste

Wow, am Zürich Openair ging es ganz schön zur Sache. Und zwar nicht nur bei den küssenden Pärchen im Publikum, sondern auch auf der Bühne. So steckte sich Musiker Joji (30) regelmässig seinen Mikrofonständer zwischen die Beine und führte obszöne Bewegungen aus. Dabei witzelte er über seinen Penis und kühlte sich seine Intimzone mit dem Ventilator ab. Auch Sängerin Tove Lov (35) scheute nicht davor zurück, ihren Körper zu zeigen: Sie trat im schimmernden Bikini auf, twerkte und zeigte dem Publikum ihre nackten Brüste.

Zara Larsson will wandern gehen

Kurz vor ihrem Auftritt am Dienstagabend verriet uns die schwedische Sängerin Zara Larsson im Interview, was sie von der Schweiz hält. «Es ist zwar mega heiss, aber ich bin gerne hier. Die Schweiz erinnert mich an Schweden, insbesondere wegen der Natur und der Leute.» Werden vielleicht darum die beiden Länder so oft verwechselt? Die 25-Jährige nickt: «Jep, das passiert uns auch ständig!» Abschliessend sagt die Musikerin, dass sie bald wieder in die Schweiz zurückkommen will, um hier mal wandern zu gehen.

Das Interview mit Zara Larsson in voller Länge. 20 Minuten

Schlechtes Wetter, gute Stimmung

Das Wetter hat es den Besucherinnen und Besuchern nicht leicht gemacht – und hätte abwechslungsreicher nicht sein können. Die ersten zwei Tage waren von Hitze geprägt, es herrschten Temperaturen über dreissig Grad. Dann kam der Umschwung: Wegen einer starken Windböe musste das Gelände am Donnerstagabend evakuiert werden. An den letzten beiden Tagen regnete es immer wieder mal. Das Beeindruckende: Die Stimmung am Openair blieb dennoch über alle fünf Tage hinweg positiv und energiegeladen – wenn auch zuletzt in Pelerinen und Gummistiefel.

Ein Traum geht in Erfüllung – und unter die Haut

Die Baslerin Talisha bezeichnet sich selbst als den grössten The-Chainsmokers-Fan in Europa. Entsprechend glücklich war sie, als das Musik-Duo am Freitagabend die Hauptbühne bespielte. Doch damit nicht genug: Die 26-Jährige wünschte sich eine Zeichnung oder eine Unterschrift von The-Chainsmokers-Mitglied Andrew Taggart (33) auf den Oberarm. Tatsächlich wurden die Musiker auf ihren Wunsch aufmerksam: Nach dem Konzert bekam die Baslerin im Backstagebereich eine «I Love You»-Widmung auf den Oberarm gekritzelt. Bereits am Samstagnachmittag lag Tanisha unter der Tattoomaschine und liess die Widmung unter der Haut verewigen. Dazu sagte sie: «Das ist einfach riesig!»

Talisha hat sich die Widmung tätowieren lassen. Privat

Robbie rockt, Kennedy berührt

Als Headliner überzeugte Robbie Williams am Dienstagabend. Der Brite rockte die Mainstage und sprach zu den Fans: «Hier stehe ich, ein 49-jähriger Mann, und ich muss sagen: Ich bin glücklicher denn je.» Cute! Mindestens genauso herzig war der Auftritt von Dermot Kennedy (31). Der irische Sänger berührte das Publikum bis in die hinterste Reihe, einigen Fans flossen Tränen über die Wange, die Crowd sang lauthals mit. Auch der «Power Over Me»-Interpret war berührt und sagte: «Ich kann nicht glauben, wie viele Leute hier sind. Das bedeutet mir so viel. Danke vielmals!»