Intelligentes Überwachungssystem - Hightech-Kameras könnten für mehr Sicherheit in Berner Hallenbad sorgen

Die 50-Meter-Schwimmhalle in Bern stellt bezüglich Sicherheit der Badenden eine Herausforderung dar.

Im Sommer 2023 soll in Bern die neue Schwimmhalle mit 50-Meter-Becken eingeweiht werden.

In Bern wird derzeit fleissig an der neuen Schwimmhalle gebaut – 2023 soll sie fertig sein und wird das grösste Hallenbad der Stadt sein. Bereits jetzt machen sich die Verantwortlichen Gedanken darüber, wie trotz der grossen Wasserfläche des 50-Meter-Beckens die Sicherheit der Badegäste gewährleistet werden kann. So könnte etwa eine Livekamera eingesetzt werden, die Schwimmerinnen und Schwimmer überwacht und Alarm schlägt, wenn ein Körper auf Grund sinkt.