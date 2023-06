Limitierte E-Bikes Twinner von Thomas Binggeli sind verkauft

Velopionier Thomas «Thömu» Binggeli glaubt an die Mobilitätswende: Velobahnen für schnelle E-Bikes und effizientes Fortbewegen statt im Stau stehen und Parkplätze suchen. Teil dieser Wende soll auch die E-Bike-Marke Twinner sein, die der Velo-Visionär Binggeli am Dienstag lanciert hat: Ein Carbon-E-Bike, das von null auf 45 km/h beschleunigt und über viel Elektronik verfügt.

Zum Konzept gehört auch, dass sich neben den drei Ankeraktionären auch hundert kleine Investoren am Start-up beteiligen können. Wer 50’000 Franken bezahlt, bekommt ein spezielles E-Bike der «Founders Edition». Binggelis ambitioniertes Ziel: In zwei Wochen 100 Investoren finden.

Nun sagt der Velo-Unternehmer zu 20 Minuten: «Nach nur 48 Stunden waren die 100 Investoren-Pakete verkauft», freut sich Binggeli. «Die grosse Nachfrage zeigt, dass die Community Vertrauen in unser Konzept hat.» ​​Auch die 600 Twinner der ersten Serie, die den gleichen Spezialmotor wie die «Founders Edition» haben, würden rege bestellt.

Prominente Investoren mit dabei

Unter den hundert Käufern der «Founders Edition» sind auch prominente Namen: So etwa Ex-Nationalbankpräsident und Blackrock-Vizepräsident Philipp Hildebrand sowie GLP-Präsident Jürg Grossen. «Auch ein Topmanager aus der Autobranche hat einen der ersten hundert Twinner gekauft», so Binggeli, der den Namen aber nicht verraten will. Der Unternehmer kann sich künftig auch eine Zusammenarbeit mit der Autoindustrie vorstellen: «Für die Mobilitätswende braucht es vernetzte Mobilität, Bike-Sharing und Premium-E-Bikes.»