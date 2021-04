US-Schauspielerin Hilary Duff spielt Hauptrolle in «How I Met Your Mother» Spin-off

Spin-off von «How I Met Your Mother» : Hilary Duff spielt die Hauptrolle im neuen «How I Met Your Father»

Die US-Schauspielerin Hilary Duff hat die Hauptrolle in «How I Met Your Father», dem Spin-off der US-Erfolgsserie «How I Met Your Mother» ergattert.

1 / 6 Die US-Schauspielerin Hilary Duff hat bekanntgegeben, dass sie die Hauptrolle in «How I Met Your Father» spielen wird. Instagram/hilaryduff Dabei handelt es sich um ein Spin-off von «How I Met Your Mother»: In letzterer US-Sitcom, die zwischen 2005 und 2014 erstausgestrahlt wurde, gehts um die Hauptfigur Ted Mosby, der seinen Kindern die Erlebnisse schildert, die dazu geführt haben, dass er ihre Mutter kennengelernt hat. Die Serie erhielt unter anderem zehn Emmys. Instagram/hilaryduff Hilary Duff wird im Ableger die Rolle der Hauptfigur Sophie übernehmen. «Ich freue mich sehr darauf, mich hineinzustürzen; anzufangen, herauszufinden, wer Sophie sein wird», so die US-Amerikanerin auf Insta. Instagram/hilaryduff

Darum gehts Auf Instagram postet US-Schauspielerin Hilary Duff ein Video, in dem sie bestätigt, dass sie in «How I Met Your Father» zu sehen sein wird.

Die Serie ist ein Ableger der Serie «How I Met Your Mother», die zwischen 2005 und 2014 erfolgreich lief.

Duff spielt die Hauptrolle der Sophie.

Die amerikanische Schauspielerin Hilary Duff («Lizzie McGuire») hat eine Rolle im Ableger der US-Erfolgsserie «How I Met Your Mother». «Heute ist es soweit. Es wurde bekannt, dass ich «How I Met Your Father» drehen werde», sagte die 33-Jährige am Mittwoch in einem Video auf Instagram.

Der Streamingdienst Hulu hatte nach Angaben zahlreicher US-Medien am Mittwoch bekanntgegeben, dass zehn Folgen der Serie «How I Met Your Father» mit Duff in der Hauptrolle in Auftrag gegeben worden seien. Mit dabei seien wieder die Schöpfer der Originalserie, Carter Bays und Craig Thomas. Ihnen schliessen sich die Showrunner Isaac Aptaker und Elizabeth Berger («This Is Us») an.

«Ich spiele die Rolle von Sophie», sagte Duff in ihrem Video. «Ich freue mich sehr darauf, mich hineinzustürzen; anzufangen, herauszufinden, wer Sophie sein wird.» «How I Met Your Mother» lief zwischen 2005 und 2014 erfolgreich auf dem US-Sender CBS. Bei uns ist die Sitcom auf 3+ und ProSieben zu sehen.

