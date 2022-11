Hilary Duff wehrt sich gegen die Publikation von Aaron Carters Biografie

1 / 7 Hilary Duff ist sauer über die Publikation von Aaron Carters Biografie. Sie nennt diese «ekelhaft und geldgierig». WireImage Im Buch soll es unter anderem darum gehen, wie sich Aaron und Hilary 2000 gegenseitig entjungfert haben. Ob diese Geschichte stimmt, ist ungewiss. FilmMagic Aaron Carter ist im Alter von 34 Jahren verstorben. Er arbeitete bis kurz vor seinem Tod an der Biografie. Getty Images

Darum gehts Vor seinem Tod arbeitete Aaron Carter (34) zusammen mit einem Co-Autor an einer Biografie.

Obwohl er diese nicht fertigstellen konnte, soll sie jetzt veröffentlicht werden.

In der Biografie soll es unter anderem darum gehen, wie sich er und Hilary Duff (35) gegenseitig entjungfert haben. Diese nennt die Publikation «ekelhaft».

Aaron Carter ist im Alter von 34 Jahren gestorben. Während Jahren hatte der Sänger, der mit neun Jahren durchstartete, mit seiner Drogensucht zu kämpfen. Die Höhen und Tiefen seines Lebens wollte Carter in einer Biografie verewigen. Bis kurz vor seinem Tod arbeitete der Sänger zusammen mit dem Autor Andy Symonds an dem Buch mit dem Titel «Aaron Carter: An Incomplete Story of an Incomplete Life». Der Verlag Ballast Books will dieses am 15. November veröffentlichen – obwohl Carter das Buch nicht fertigstellen konnte.

Ex-Freundin Hilary Duff (35) gehörte zu den Ersten, die sich zum Verlust von Carter äusserten. Sie lernte den Sänger am Set ihrer Show «Lizzie McGuire» kennen, als sie dreizehn und er zwölf Jahre alt waren. Carter hatte einen Gastauftritt in der Serie. Die beiden führten drei Jahre lang eine On-off-Beziehung. Auf Instagram trauert die Sängerin um ihre Teenager-Liebe.

Nun wehrt sie sich gegen die Veröffentlichung der Biografie. In einem Interview mit der «Daily Mail» nennt sie die Publikation «ekelhaft, uninformiert, herzlos und geldgierig». «Es ist wirklich traurig, dass es innerhalb einer Woche nach Aarons Tod einen Verlag gibt, der rücksichtslos ein Buch herausbringt, um aus dieser Tragödie Kapital zu schlagen, ohne sich die Zeit zu nehmen oder sich darum zu kümmern, sein Werk auf Fakten zu checken», schimpft sie.

In der Biografie soll auch die Beziehung der beiden Thema sein. In einem Kapitel, welches der «New York Post» vorliegt, geht es um Carters erstes Mal. «Hilary und ich haben uns gegenseitig in einem Hotel in Los Angeles entjungfert. Ich glaube, es war ihr dreizehnter Geburtstag, aber ich weiss es nicht mehr. Ihre Freunde kamen herein, aber wir schrien sie einfach an, sie sollen verschwinden», steht im Abschnitt geschrieben.

Ob diese Geschichte stimmt, ist nicht klar. So hat Aaron in der Vergangenheit behauptet, dass er und Hilary an seinem dreizehnten Geburtstag – am 7. Dezember 2000 – zusammengekommen sind. Hilary feierte ihren dreizehnten Geburtstag aber drei Monate davor. In der Vergangenheit deutete Duff zudem an, dass sie ihr Ex-Freund Joel Madden entjungferte, als sie sechzehn Jahre alt war. «Ich hatte einen 26-jährigen Freund. Jeder kann seine eigenen Vermutungen darüber anstellen, was ich gemacht habe», erzählte sie 2015 gegenüber «Cosmopolitan».