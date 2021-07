Hilary Duff zeigt intime Fotos ihrer Hausgeburt auf Instagram

Hilary Duff (33) brachte ihre Tochter Mae im heimischen Schlafzimmer in Beverly Hills zur Welt.

Egal ob Haus- oder Spitalgeburt: Es sei «harte Arbeit», so Duff.

Mit schmerzverzehrtem Gesicht sitzt sie auf einem Gymnastikball. Auf einem anderen Bild klammert sie sich während einer Wehe an ein Tuch, das von der Decke hängt. Oder lehnt sich an ihren Ehemann, als Tränen über ihre Wange kullern.

Es sind ganz intime Momente ihrer Entbindung, die Hilary Duff (33) in ihrem jüngsten Instagram-Post mit ihrer Community teilt. Sie fühle sich jetzt – vier Monate nach dem Ereignis – bereit, die Bilder zu zeigen, schreibt die Sängerin und Schauspielerin zum Post. Und schildert in emotionalen und persönlichen Worten, wie sie die Hausgeburt erlebt hat.

Hilary Duff über die «harte Arbeit» jeder Frau

Damit sie sich während der Entbindung sicher fühlen könne, sei es wichtig, die richtige Unterstützung zu haben. Ihr Mann etwa, Musiker Matthew Koma (34), sei «der ruhigste Anker im Raum, wenn ich die Wände hochgehe». Zudem ihre Geburtshelferin Molly, «die neben mir sass, wenn ich still und leise sein musste», so Hillary. Mit einem lachenden Emoji fügt sie an: «Sie genoss es sehr, dass ich auf einer Welpen-Unterlage sass, als meine Fruchtblase platzte.» Auch ihre Mutter sei im Haus gewesen, habe Snacks zubereitet, auf ihre Kinder aufgepasst und «mit einem nervösen Lachen» zugesehen, als «ihr Baby» ihr jüngstes Enkelkind zur Welt brachte.