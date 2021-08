Verletzt und ohne Spielpraxis - Hilfe, der Schweiz gehen die Nati-Stürmer aus

1 / 9 Haris Seferovic fällt wohl für die WM-Quali-Spiele im September aus. imago images/GlobalImagens Sein letztes Spiel bestritt Mario Gavranovic (mit Ball) Anfang August noch im Trikot von Zagreb. imago images/Pixsell Breel Embolo schuftet im Gladbach-Training an seinem Comeback. imago images/Jan Huebner

Darum gehts Anfang September trifft die Schweiz in der WM-Quali auf Italien und Nordirland.

Murat Yakin gibt am Freitag sein Aufgebot bekannt.

Im Sturm wir der neue Nati-Trainer improvisieren müssen, zahlreiche Stürmer fehlen verletzt oder haben kaum Spielpraxis.

Am Freitag steht für Murat Yakin der Tag der Wahrheit an. In Basel wird der neue Nati-Trainer sein allererstes Aufgebot für die beiden WM-Quali-Spiele gegen Italien (5. September) und Nordirland (8. September) sowie das Testspiel gegen Griechenland (1. September, alle Spiele ab 20.45 Uhr live bei uns) präsentieren. Dabei dürfte beim 46-Jährigen im Vorfeld vor allem eine Position für schlaflose Nächte sorgen. Beim Blick auf die zur Verfügung stehenden Kandidaten fürs Sturmzentrum schrillen bei den Nati-Fans die Alarmglocken.

Unter Vorgänger Vladimir Petkovic war Haris Seferovic im Sturmzentrum gesetzt. An der EM zahlte der Benfica-Angreifer mit drei Toren dieses Vertrauen zurück. Doch Anfang August verletzte sich Seferovic in der Champions-League-Quali an der linken Wade. Wegen dieses muskulären Problems hat der 29-Jährige seitdem kein Spiel mehr bestritten.

Auch Gavranovic und Embolo verletzt

Auch Back-up Mario Gavranovic fehlt es seit der EM an Spielpraxis. Seit dem 1. August ist der Schütze des 3:3 gegen Frankreich ohne Pflichtspiel-Einsatz. Vor knapp zwei Wochen verliess der Stürmer Kroatien-Meister Dinamo Zagreb und wechselte in die Türkei zu Kayserispor. Für seinen neuen Club ist er noch ohne Einsatz. Zuletzt fehlte auch er verletzt. Wird er rechtzeitig fit, dürfte Gavranovic trotz fehlender Spielpraxis unter Yakin gesetzt sein.

Breel Embolo ist ebenfalls seit Anfang Juli wegen einer Oberschenkelverletzung, die er sich im EM-Viertelfinal gegen Spanien zugezogen hat, zum Zuschauen gezwungen. Damit drohen alle drei EM-Stürmer für die wichtigen Quali-Spiele gegen Italien in Basel und Nordirland in Belfast auszufallen.

Ndoye als Seferovic-Ersatz?

Zwangsläufig wird Murat Yakin also Alternativen für sein erstes Nati-Aufgebot suchen müssen. Die beiden naheliegendsten Namen wären Dan Ndoye und Andi Zeqiri. Die beiden ehemaligen Lausanne-Spieler durften die EM-Vorbereitung mit der Nati bestreiten. Doch Zeqiri kam bei den beiden bisherigen Premier-League-Spielen von Brighton noch nicht zu Einsatzminuten. Immerhin: Im Cup am Dienstagabend schoss der 22-Jährige ein Goal.

Besser ist der Saisonstart für Ndoye verlaufen. Am ersten Spieltag der Ligue 1 gegen Reims stand er in der Nizza-Startelf. Zuletzt musste er aber wieder auf der Bank Platz nehmen – auch beim Skandal-Derby gegen Marseille.

Itten und Ajeti ohne Spielpraxis

Auch Albian Ajeti kommt bei Celtic Glasgow nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. 51 Minuten ist der Ex-FCB-Stürmer in den bisherigen neun Celtic-Spielen zum Einsatz gekommen. Der andere Schottland-Söldner Cedric Itten schaffte es bislang ebenfalls nicht, sich bei den Rangers in die Startelf zu spielen. Neben zwei Kurzeinsätzen durfte der ehemalige St. Galler erst einmal von Beginn an ran. Ein Treffer ist beiden noch nicht gelungen.

Gut möglich also, dass unter Murat Yakin ein Schweizer Stürmer zum Handkuss kommen könnte, der bislang noch ohne Einsatz im Nati-Trikot ist. Jemand wie Michael Frey zum Beispiel. Dem 27-Jährigen gelang bei seinem neuen Club Antwerpen ein Traumstart. In den ersten drei Ligaspielen gelangen Frey sechs Tore, gegen Lüttich gelang dem Berner gar ein Fünferpack. Nun fällt aber auch Frey mit einer Knieverletzung bis mindestens November aus.

Drmic als einziger fit und treffsicher

So könnte tatsächlich ein alter Bekannter wieder Thema für die Nati werden. Josip Drmic erlebt seit seinem Wechsel zu Rijeka seinen zweiten Frühling. Am Wochenende erzielte er beim 2:1 gegen Sibenik als Joker per Penalty sein viertes Saisontor im vierten Spiel.

Eine Option wäre auch, dass sich Yakin bei seinem ersten Nati-Aufgebot bei U-21-Trainer Mauro Lustrinelli bedient. Die wahrscheinlichsten Kandidaten für den Sprung ins A-Team wären in diesem Fall wohl Darian Males (Basel), Felix Mambimbi (YB), Zeki Amdouni (Lausanne) oder Flip Stojilkovic (Sion). Viel Zeit für Experimente bleibt dem neuen Nati-Trainer nicht. Immerhin steht vor den beiden Quali-Spielen noch ein Test gegen Griechenland auf dem Programm.