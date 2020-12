Aufgrund des Coronavirus sei die Arbeitssituation in Peru schwierig.

Die Anhänger werden in Peru von alleinerziehenden Müttern hergestellt.

Das Projekt Faboullama wurde kürzlich lanciert. Für die sich im Assessmentjahr befindende HSG-Studentin Bianca Kämpfer-Boullosa ist es ihr erstes Start-up-Unternehmen. Dabei verkauft sie mit ihrer Mutter nicht nur edle Handtaschen-Accessoires, sondern engagiert sich auch für alleinerziehende Mütter, die aufgrund des Coronavirus in Peru ihren Job verloren haben.

«Vor einigen Jahren kamen meine Mutter und ich auf die Idee, ein Accessoire für Handtaschen zu entwerfen», so Kämpfer-Boullosa. Dies, weil viele Frauen die gleichen Handtaschen hätten. «Um die Taschen zu personalisieren, braucht es etwas Einzigartiges. Wir haben uns für die Lamas entschieden, um Bezug zur Heimat meiner Mutter herzustellen», sagt die HSG-Studentin. Das Lama gilt in Peru als Königstier. Nicht zuletzt, weil das Tier mit grossem Stolz herumlaufe. «So ist das Tier ideal für Handtaschen», sagt die junge Frau.

Studentin Bianca Kämpfer-Boullosa (21) verkauft zusammen mit ihrer peruanischen Mutter Gisella (49) Taschen-Accessoires in der Form von Lamas.

Eine HSG-Studentin gründete kürzlich Faboullama, ihr erstes Start-up-Unternehmen. Der Name ist eine Wortkreation aus dem Familiennamen der Mutter und Lama sowie eine Wortspielerei mit dem englischen Wort «fabulous», was gleich viel bedeutet wie fabelhaft oder sagenhaft.

«Es ist momentan sehr gefährlich auf den Strassen Perus»

«Es ist sehr schlimm», sagt die 21-Jährige über die momentane Situation in Peru. Einige Leute seien wegen des Coronavirus arbeitslos geworden. «Der peruanische Präsident wurde erst gerade abgesetzt», sagt sie. Zudem sei es momentan sehr gefährlich auf den Strassen. «Meine Mutter und ich sind sehr froh, dass wir helfen können.» Sie selbst habe rund ein halbes Jahr in Peru gelebt und sich in das Land verliebt.