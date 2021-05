Soraya (30) – «Hilfe! Ich bin in einer Beziehung und habe mich in einen anderen verliebt!»

Sorayas Frage an die Community:

«Mein Partner ist mein bester Freund, wir können uns alles erzählen, sind ein super Team und unterstützen uns gegenseitig in allem. Ich weiss , ich kann mich immer auf ihn verlassen. Aber die Liebe und die Zärtlichkeiten kommen zu kurz und es fühlt sich auch nicht mehr so richtig an. Wenn er kuscheln möchte, fühle ich mich eingeengt. Als wäre das nicht genug, geht mir ein anderer Mann nicht mehr aus dem Kopf. Ich kenne ihn nur flüchtig und weiss nicht mal, ob er mich überhaupt bemerkt hat. Trotzdem muss ich ständig an ihn denken. Ich weiss nicht, ob ich bei meinem Partner bleiben, an unserer Beziehung festhalten und kämpfen soll oder ob dieser Mann ein Zeichen ist, dass es zwischen mir und meinem Partner vorbei ist. Was würdet ihr tun?»