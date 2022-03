3 mit Sex  – «Hilfe, ich habe fast eine Putin-Versteherin geknutscht»

«Wir versuchen, uns die Welt sorgenfrei zu saufen»

Ich sitze mit Stefan und seinen Freund*innen in einer Bar. Wir trinken Wodka-Mate und versuchen, uns in eine sorgenfreie Welt zu saufen. Die Bar ist voll und laut. Wir trinken in Runden und nach dem zweiten Mate und einem grossen Bier kann ich mich nicht mehr ums Zahlen drücken. Ich stelle mich an die Bar und warte. Ein älterer, recht missmutiger Typ und eine hübsche, kurzhaarige Hipster-Brünette sind hinter dem Tresen alleine für das trinklustige Bar-Volk verantwortlich.