Darum geht’s Lars’ neuer Freund Timon hat keine Lust auf Sex.

Um Timons Libido aufzuwecken, organisiert Lars ein romantisches Wochenende im Berghotel.

Doch Timon scheint gegen Lars’ Verführungen immun zu sein und will weiterhin nur kuscheln.

Seitdem haben sich Lars und Timon nicht mehr gesehen. Lars stimmt das nachdenklich.

Leute, diese Corona-Situation kackt mich mega an. Keine Parties, keine neuen Gesichter, kein Geflirte. Meh! Dabei sollte mir das doch gar nichts ausmachen: Ich sollte es geniessen, mich mit meinem neuen Schatz in eine Höhle aus Decken und Kissen verkriechen, um wie die Karnickel übereinander herzufallen. Aber: Mein neuer Freund Timon hat keine Lust auf Sex.

«Sellerie soll helfen – deshalb wird er auch Geilwurz genannt», meint Tom. Und weiter: «Du musst ihn einfach mal packen, übers Knie legen und ihm den Hintern versohlen – glaub mir, die Schüchternen mögen das!» Oder: «Das kommt so phasenweise wie Ebbe und Flut. Und im Moment ist bei ihm Ebbe, mach dir keine Gedanken.» Ich habe ja nicht wirklich konstruktive Vorschläge von meinen Homies erwartet – aber das war schon grad sehr Banane.

«Im Berghotel füttere ich Timon mit aphrodisierendem Picknick»

Ich will körperlich begehrt werden. Ich bin zu jung, um hier einen Kompromiss einzugehen. Nur blöd, kann ich Timon nicht zum Sex zwingen. Oder dazu, mich sexuell interessant zu finden. Also gehe ich mein Sex-Problem konstruktiv an und organisiere für Timons eingeschlafene Libido ein Wochenende in einem romantischen Berghotel.

Dort angekommen, füttere ich Timon mit einem aphrodisierenden Picknick, mache mit ihm einen langen Schneespaziergang und setze mich am Ende des Tages in langen Unterhosen zu ihm aufs Bett. Weil die lange Unterhose zwischen meinen Pobacken klemmt, wird mein Arsch in dem Moment extrasexy betont. Yeah! Also los: Ich beginne, Timon zu kraulen. Nach ein paar Minuten schlüpft meine Hand vorsichtig unter sein Shirt. Und dann: Timon nimmt sie weg. Dann schmiegt er sich an mich und seufzt zufrieden. «Hast du keine Lust?», flüstere ich ihm zärtlich ins Ohr. Meine Stimme bebt vor Lust. Timon murmelt «… nur kuscheln.» Vor lauter Enttäuschung springt die Unterhose aus meiner Po-Ritze.

«Ich bin eben einfach mehr der Kuscheltyp»

Timon räuspert sich: «Ich habe eben von Natur aus weniger sexuelle Energie wie du. Und überhaupt: Die ganze Corona-Situation und der Stress in meinem Job steigern meine Lust nicht. Ich bin eben einfach mehr der Kuscheltyp. Kannst du das nicht mit deinem Ego vereinbaren?», fragt er. Auf einen Schlag fühle ich mich komplett unattraktiv. Oversexed, aber underfucked und super schlecht gelaunt.

Timon und ich haben uns seit dem erfolglosen Berg-Bums-Wochenende nicht mehr getroffen. Das ist jetzt eine Woche her. Für unsere Verhältnisse lang. Immer noch Corona und immer noch kein Sex. Voll scheisse. Ich gebe der Sache noch etwas Zeit. Wer weiss – vielleicht schläft meine Libido auch ein und dann kann ich im Frühlingserwachen einen neuen Sex-Versuch mit Timon starten. Aber dass nach den paar Monaten Beziehung schon tote Hose in meinem Liebesleben ist, stimmt mich schon etwas nachdenklich. How about you? Ist e ure Lust auch im Winterschlaf oder seid ihr ähnlich verzweifelt wie ich? Schreibt mir: onelove@20minuten.ch

