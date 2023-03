Argentinien: «Hilfe, wer ist wer?» – Mutter vertauscht ihre Zwillingskinder

Sofia Rodriguez kann immer noch nicht glauben, was ihr passiert ist: Die 25-jährige Argentinierin hat vor 45 Tagen eineiige Zwillinge zur Welt gebracht, einen nannte sie Lorenzo, den anderen Valentín. Nun hat sie aber ein Problem: Sie hat ihre Kinder - die identisch aussehen - vertauscht.

Die Mutter wandte sich zunächst an die sozialen Medien mit ihrem Malheur. «Ich musste die Kinder auf den Polizeiposten bringen, damit ihnen dort die Fingerabdrücke abgenommen werden», schrieb sie am Donnerstag auf Twitter. Sie habe den Preis als «Mutter des Jahres» verdient, kommentiert Rodriguez selbstironisch. Ihr Post ging inzwischen viral.

Doch damit war die Geschichte nicht beendet, wie sie 20 Minuten erzählt. Die Beamten konnten der Turnlehrerin nicht helfen. «Das mit den Fingerabdrücken hat nicht funktioniert, weil die Daten unserer Kinder von der Polizei noch nicht erfasst sind», erklärt Rodriguez. Am kommenden Montag wolle sich nun das Nationale Registrierungsamt um den Fall kümmern, sagt die Mutter. «Ich habe grosse Hoffnung, dass sie mir dann sagen können, wer wer ist. Ich hatte meinen Kindern schon während der Schwangerschaft einen Namen und eine Identität gegeben.»

Der grösste Fehler war, die Bändchen abzuziehen

Sofia Rodriguez schildert, wie die Verwechslung entstand. «Vor einigen Tagen habe ich bemerkt, dass das blaue Bändchen, das Valentín seit der Geburt trug, schon etwas zu eng waren. Also nahm ich es ihm am Abend ab. Weil sie unterschiedliche Pyjamas trugen, hab ich mir nur notiert, welcher wie angezogen war», erklärt sie.

In der Nacht mussten ihr Mann und sie mehrmals aufstehen, um den Babys Windeln zu wechseln und sie zu füttern. Da die Pyjamas dabei fleckig geworden waren, zog Rodriguez sie ihnen ab. Bei den nächtlichen Temperaturen um die 28 Grad, die derzeit in Argentinien herrschen, schliefen die Kinder ohne Pyji weiter. Am nächsten Morgen bemerkten die Eltern den groben Fehler.