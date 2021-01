VBZ stellte Betrieb ein

So ging es auch Luca Rauser(26), er hatte Spätschicht in einem Pflegeheim und war um 23.30 Uhr am Bahnhof Stettbach ZH gestrandet. «Nach mehreren erfolglosen Versuchen ein Taxi oder Uber zu bestellen, traf ich am Bahnhof drei weitere Leute, die nicht wussten, wie sie nach Hause kommen sollten. Schnell stellte sich heraus, dass wir alle im Gesundheitswesen arbeiten.» Rauser kam schliesslich über Umwege Hause: «Zum Glück konnte jemand von uns Zuhause eine Person wecken, die uns mit dem Auto abholte.» Er findet, die VBZ hätte sich besser vorbereiten sollen. Man wusste ja, dass es Schnee gibt, sagt der 26-jährige. «Es kann doch nicht sein, dass viele nicht oder zu spät zur Arbeit kommen.»