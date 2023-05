Muttenz BL: «Hilfeee» – dieses Tier kann auch dir über den Weg krabbeln 

In einem Gartenhaus in Muttenz im Kanton Basel-Landschaft fand eine Frau ein ihr unbekanntes Insekt. Sie postet die Bilder auf Facebook, um das Tier identifizieren zu lassen.

«Einfach kein schöner Anblick», heisst es in der Kommentarspalte auf Facebook. Dort postete eine Userin in der Gruppe «Du bisch vo Muttenz wenn …» Bilder eines ihr unbekannten Tieres. «Hilfeee. Weiss jemand, was das für ein exotisches Tier ist?», fragt sie. Die Bilder sind nichts für schwache Gemüter. In den Kommentaren wird gerätselt, um welches Insekt es sich handeln könnte.