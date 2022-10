Tennis: «Hilfeschrei des Turnierdirektors» – ziehen die Swiss Indoors aus Basel weg?

Auch bei der ersten Ausgabe der Swiss Indoors nach der Ära Roger Federer pilgern die Fans zahlreich in die St. Jakobshalle und geniessen dank Auger-Aliassime, Wawrinka und Co. wortwörtlich grosses Tennis. Dass der grösste jährlich stattfindende Sport-Event der Schweiz auch über 2023 hinaus in Basel stattfinden wird, scheint zurzeit aber alles andere als gesichert.

Brennwald kritisiert mangelnde Wertschätzung

Man sei in Gesprächen mit den Behörden und versuche zurzeit eine Lösung für die nächsten fünf bis zehn Jahre zu finden, erläutert Brennwald, verkündet dabei aber, dass es ihm an «Unterstützung» und an «Wertschätzung» seitens der Behörden mangelt. «Wir strahlen den Namen Basel in die Welt hinaus und generieren eine hohe Wertschöpfung», so der Swiss-Indoors-Boss. Wenn die Wertschätzung in Form des gewünschten finanziellen Entgelts fehle, sei dies «ein Grund darüber nachzudenken, ob man den Anlass in Basel behalten soll», so Brennwald.