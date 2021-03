Der Verein «Luana hilft» will mit Hilfe einer «Tausch-Challlenge» ein Hotel für Menschen mit Behinderungen errichten.

Ziel ist es, nach jedem Tausch ein wertvolleres Produkt in den Händen zu halten als zuvor.

«Unser Ziel ist es, einen Ort zu schaffen, an dem sich auch körperlich eingeschränkte Menschen wohlfühlen », so Luana .

Luana weiss, wie es ist in die Ferien zu gehen und diese nicht mit allen Sinnen geniessen zu können. Denn: Luana ist blind. Sie leidet seit ihrer Geburt am sogenannten Grünen Star, auch Glaukom genannt. Nach 250 Operationen hat die 36-Jährige auf dem linken Auge eine Sehstärke von etwa fünf Prozent. Auf dem rechten Auge sieht sie nichts mehr.

Viele Hotels sind nicht ausreichend auf Gäste mit einer Behinderung ausgerichtet – Enttäuschungen sind deshalb vorprogrammiert. Um den wiederkehrenden Feriendebakeln entgegenzuwirken, hat Luana , gemeinsam mit ihrem Freund und Partner Samuel , eine Idee ausgetüftelt: Sie wollen ein Hotel für Behinderte errichten. «Unser Ziel ist es, einen Ort zu schaffen, an dem sich auch körperlich eingeschränkte Menschen wohlfühlen. Wir wollen nicht nur barrierefrei sein, sondern explizit Aktivitäten für Menschen mit Handicap anbieten», so Luana. Sie denkt dabei etwa an Mini Golf für Blinde oder Basketball für Gehbehinderte.