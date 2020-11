Coronavirus

So werden die Wintersportler geschützt

Die Seilbahnbetreiber haben für die Pandemie jeweils ein eigenes, betriebsspezifisches Schutzkonzept erarbeitet. In den meisten Fällen lehnen sich diese Konzepte an diejenigen im öffentlichen Verkehr an. So sieht es bei den Belalp-Bahnen aus: