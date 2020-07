Hilft das bekannteste Dopingmittel bei Covid-19?

Zwei Fälle, die für Epo sprechen

Ende März wurde ein Patient mit schweren Covid-19-Symptomen in ein iranisches Spital eingeliefert. Da er zudem schlechte Blutwerte hatte, verschrieben die Ärzte auch den blutbildenden Wachstumsfaktor Epo. Sieben Tage nach Beginn der Behandlung konnte der Patient das Spital wieder verlassen.

Ein weiterer Hinweis auf eine schützende Rolle von Epo bei Covid-19 kommt aus Südamerika. Dort sind schwere Erkrankungen in höhergelegenen Regionen seltener als im Flachland – möglicherweise, weil Menschen in Höhenlagen mehr Epo bilden, daher mehr rote Blutkörperchen besitzen und somit besser an Sauerstoffmangel angepasst sind. Ob tatsächlich Epo dafür verantwortlich ist, ist unklar. Das soll die von den MPG-Forschern geplante Studie zeigen.