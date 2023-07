Tiktok-Tipp: Kann eine Fake-Libelle Insekten abwehren?

Sie trägt diese Libelle an einem Draht an ihrem Shirt und angeblich hält sie nicht nur Mücken ab, sondern auch Bremsen und anderes Getier. Ein Kommentar liefert auch gleich die Erklärung: «Libellen sind erfolgreiche Jäger, es ergibt Sinn, dass andere Insekten und Käfer lieber wegbleiben», schreibt Userin Brittany. Als Jäger ernähren sich Libellen von verschiedenen fliegenden Insekten, darunter Mücken, Fliegen und Motten. Auf diesen Trick greifen auch andere User zurück.

Fake-Insekten können tatsächlich funktionieren

Auch wenn die Idee auf den ersten Blick ein bisschen absurd erscheint, werden künstliche Insekten und ähnliche Abwehrmethoden bereits anderweitig genutzt: So sollen künstliche Wespen- oder Hornissennester nicht nur ungebetene Wespen und Hornissen abschrecken , sondern auch diverse andere Insekten. Ob diese Methode wirklich funktioniert, ist allerdings umstritten.

In den USA hat sich der Prachtkäfer zu stark ausgebreitet – um das zu verhindern, haben Wissenschaftler ein «künstliches Weibchen» erschaffen, das die Käfer anlockt. Die Fake-Weibchen stehen unter Strom und töten so die anfliegenden Männchen, die die Eschenpopulation der USA bedrohen. In diesem Fall dient das künstliche Insekt zwar zum Anlocken anstatt zum Abschrecken, das Konzept bleibt aber das gleiche.