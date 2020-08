Schweizer Firma

Hilft dieses Potenz-Mittel gegen Corona?

Eine Schweizer Biotech-Firma hat in den USA das beschleunigte Zulassungsverfahren für einen Wirkstoff gegen Atemversagen erhalten. Bis anhin hatte die Firma mit dem Wirkstoff ein Medikament gegen Erektionsstörungen hergestellt.

Der Wirkstoff Aviptadil soll verhindern, dass schwer am Corona-Virus Erkrankte an die Beatmungsgeräte angeschlossen werden müssen.

Die Schweizer Firma «Relief Therapeutics» mit Sitz in Genf stellt eigentlich ein Mittel her, das gegen erektile Dysfunktion hilft. Offenbar soll der Hauptwirkstoff dieses Mittels auch das Potential besitzen, schwer am Corona-Virus Erkrankte zu behandeln. Es verhindert, dass Infizierte an die Beatmungsmaschine angeschlossen werden müssen – oder sorgt dafür, dass innert wenigen Tagen nicht mehr auf sie angewiesen sind. Das schreibt Relief Therapeutics in einer Medienmitteilung.