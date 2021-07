Stoffwechsel-Ergänzungsmittel – Hilft Gwyneth Paltrows Metabolismus-Booster wirklich?

Je besser der Stoffwechsel ist, desto mehr Energie hat man. Menschen mit einem «guten» Stoffwechsel sind gute Essensverwerter. Sie halten das Gewicht einfacher. Mit dem Alter verlangsamt sich der Stoffwechsel, was zu Gewichtszunahme führen kann.

Was ist ein guter Stoffwechsel?

Der Stoffwechsel bezeichnet alle biochemischen Vorgänge, die in unseren Zellen ablaufen. Etwa Nährstoffe aus der Nahrung aufschlüsseln, Energie bereitstellen, wenn der Körper sie braucht oder Abfallstoffe aus dem Organismus transportieren. Dazu nutzt der Körper sowohl Nährstoffe, die wir ihm zuführen als auch bereits angelegte Reserven. Achtung: Die Verdauung (die oft mit dem Stoffwechsel gleichgesetzt wird) ist nur eine Vorstufe der Stoffwechselprozesse.

Was bedeutet Stoffwechsel?

Konntest du früher die Nächte durchtanzen, auf dem Heimweg einen fettigen Burger essen und am nächsten Tag trotzdem voller Elan deinen Tag bestreiten, während du heute einen ganzen Tag im Bett bleiben musst nach so einer Nacht? Die Stoffwechselprozesse verlangsamen sich ab den späten Zwanzigern oder frühen Dreissigern bei den meisten. Schuld sind der Hormonabfall und das Verlieren von Muskelmasse, was sich negativ auf die Energieverbrennung auswirkt.