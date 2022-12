Überraschende Lebkuchen-Fakten fürs Weihnachtsfest

Feines Weihnachtsgebäck in Form von selbst gebackenen Guetzli oder Lebkuchen gehört zu den Weihnachtstagen dazu. Wie hilfreich wäre es da, wenn das süss-würzige Gebäck sogar Verdauungsprobleme verhindern würde? Mit diesen sechs Lebkuchen-Fakten bringst du beim Weihnachtstee Schwung in die Runde.

Der Name ist nicht zwingend Programm

Beim Namen Lebkuchen könnte man meinen, das Gebäck schenke einem neues Leben – etwa durchs Energiegeben. Zucker gibt bekanntlich einen Push, so abwegig ist der Gedanke also gar nicht. Tatsächlich leitet sich der Name aber wohl vom lateinischen libum ab, das Fladen bedeutet. Eine zweite Theorie besagt, dass der Name Lebkuchen vom Brotlaib abgeleitet wurde.